Події

14:00 29.06.2022

Російські окупанти продовжують репресії проти працівників ЗАЕС, які не хочуть ставати колаборантами – голова ОВА

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Російські окупанти продовжують репресії проти працівників ЗАЕС, які не хочуть ставати колаборантами – голова ОВА

Російські окупанти продовжують застосовувати репресії до жителів міста Енергодара, працівників Запорізької АЕС та керівників комунальних підприємств, які не погоджуються на співпрацю, заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Окупанти продовжують репресії і проти жителів міста Енергодара, які мають власну позицію, і проти тих керівників комунальних підприємств і комунальних закладів, які не мають бажання колаборувати, це саме стосується атомної станції (Запорізька АЕС – ІФ) та її працівників", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ у середу.

Крім цього, голова ОВА наголосив, що окупанти вже не перший тиждень викрадають і тимчасово затримують людей в Енергодарі.

Теги: #заес #окупанти

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