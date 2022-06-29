США збільшать військовий контингент у країнах Європи - Байден

Вашингтон має намір посилити військову присутність у Європі, зокрема у Великій Британії, Іспанії, Польщі та країнах Балтії, заявив у середу президент США Джо Байден.

"Сьогодні я оголошую, що США посилять військові позиції в Європі. Разом із нашими союзниками ми маємо намір гарантувати, щоб НАТО могло справлятися із загрозами на всіх напрямках – на землі, у повітрі, на морі", – сказав Байден на саміті Альянсу в Мадриді.

Американський президент уточнив, що США, зокрема, мають намір збільшити кількість есмінців ВМС США в Іспанії з чотирьох до шести, розгорнути в Польщі постійний штаб 5 армійського корпусу. Крім того, Байден заявив про мету посилити оперативну сумісність США із силами НАТО у східній частині Альянсу.

Також, за словами Байдена, США утримуватимуть на ротаційній основі додаткову бригаду чисельністю 3 тис. осіб у Румунії, збільшать кількість військових на ротаційній основі в країнах Балтії. Більш того, Вашингтон має намір відправити дві додаткові ескадрильї винищувачів-бомбардувальників F-35 до Великої Британії, розмістити системи ППО та інші військові сили в Німеччині та Італії.