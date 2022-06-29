Події

08:40 29.06.2022

Кількість загиблих у Миколаєві зросла до трьох

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Кількість загиблих у Миколаєві зросла до трьох

Кількість загиблих в результаті ранкового обстрілу Миколаєва зросла до 3 людей, поранених уже п'ятеро, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"На 8:20 - 5 поранених та 3 загиблих", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що вранці у місті пролунали потужні вибухи. Пізніше він уточнив, що одна з ракет влучила у житлову багатоповерхівку.

Як повідомляє місцеве видання "Новини-N", рятувальники проводять розвідку за допомогою квадрокоптера, яка засвідчила, що під завалами є живі люди.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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