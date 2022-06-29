За добу знищено 22 окупанти, 11 одиниць техніки та два склади боєприпасів

Російські окупанти у вівторок, 28 червня, обстрілювали Криворізький район Дніпропетровщини, Миколаїв, Херсонську область, Одесу та Одеську область, одну людину поранено, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Важкою стволовою артилерією противника тричі обстріляно Кріворізький район та двічі Миколаїв. Якщо на Криворіжжі критичних руйнувань та втрат немає, то внаслідок обстрілу Миколаєва, на північній околиці зруйновано житловий будинок та зерновий склад. Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідовано. Одна особа отримала легкі осколкові поранення" – йдеться у зведенні на фейсбуці у ніч проти середи.

Крім того, повідомляється, що на Миколаївщині збитий ворожий безпілотник-розвідник "Орлан-10"

"Парою ударних вертольотів Ка-52 противника було атаковано околиці Олександрівки на Херсонщині. Втрат немає", – йдеться у повідомленні.

За інформацією українських військових, авіацією ЗСУ завдано 5 ударів, зокрема, в районі адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей. "Наші штурмовики та вертольоти завдали ударів по скупченню ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу "Стріла-10", – уточнили в ОК.

Разом із тим, ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ при виконанні вогневих завдань скорочено кількість окупантів на 22 особи, реактивну систему залпового вогню "Ураган", 3 одиниці броньованої та 5 – іншої автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів.

Протягом доби ворог атакував Одещину ракетами, з яких одна була знищена.

В акваторії Чорного моря знаходяться 2 ракетні кораблі.