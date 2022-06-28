У Кременчуці тривають роботи з розбору завалів ТРЦ після ракетного обстрілу росіян у понеділок, уламки будівлі обстежено на 70% - ДСНС

Пошукові групи продовжують розбір завалів будівлі ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, яку напередодні було зруйновано внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Пошукові роботи тривають, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації. Підрозділи ДСНС обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 70% загальної площі об'єкта", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що внаслідок обстрілу торговельного центру загинули 18 людей (з них одна людина померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено сім фрагментів людських тіл.

"По медичну допомогу звернулися 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування Кременчука. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога", - наголошують у Держслужбі.

Там додають, що охорону місця проведення аварійно-рятувальних робіт здійснюють сили Нацгвардії, Нацполіції та Збройних сил. Координацію заходів на місці події виконує Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

До пошукових робіт залучено 611 осіб і 88 од. техніки, з них від ДСНС 383 особи та 66 од. техніки.