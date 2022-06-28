Розпочато розслідування за фактом службової недбалості посадових осіб ТРЦ у Кременчуці, які не забезпечили евакуацію, – прокуратура

Прокуратура розпочала перевірку дії посадових осіб торговельного центру в Кременчуці, які не забезпечили евакуацію під час ракетного удару, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, під час слідства перевірятимуться дії посадових осіб кременчуцького торговельного центру щодо вжиття заходів із цивільного захисту працівників і відвідувачів центру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Кременчуцьке райуправління поліції ГУ Нацполіції в Полтавській області.