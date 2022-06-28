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14:52 28.06.2022

Мадридський саміт НАТО стане самітом трансформації альянсу

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Мадридський саміт НАТО стане самітом трансформації альянсу

У Мадриді відбудеться історичний саміт НАТО, спрямований на трансформацію альянсу у світлі сучасних загроз трансатлантичній безпеці, зокрема війни, яку проти України веде Росія.

У вівторок у Мадриді, напередодні саміту, який відбудеться 29-30 червня, у спільній із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заяві для преси прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив: "Це буде перший в історії НАТО саміт із найбільшою кількістю глав держав та урядів, в якому братимуть участь країни Тихоокеанського регіону - Нова Зеландія, Австралія, Південна Корея та Японія, щоб обговорити глобальні виклики й тіснішу співпрацю", - констатував він.

Глава іспанського уряду зазначив, що мета зборів лідерів "проста – передати меседж єдності з боку альянсу та за його межами про готовність захищати демократію та цінності, які ми всі поділяємо – свободу, політичний плюралізм, повагу до прав людини та захист світового порядку, заснованого на правилах". "Для Іспанії цей саміт є важливим, оскільки нам буде надано честь – нова стратегічна концепція визначить роботу НАТО на наступні десять років і буде названа іменем столиці – Мадридська концепція".

Столтенберг зазначив, що це буде "дуже важливий саміт трансформації". "Мадридський саміт буде кардинальним самітом – ми схвалимо нову стратегічну концепцію – Мадридську стратегічну концепцію, яка стане планом для НАТО у більш небезпечному та непередбачуваному світі. Ми схвалимо фундаментальне зрушення у стримуванні та обороні з великою кількістю сил підвищеної готовності, з великим препозиційним обладнанням. Ми схвалимо комплексний пакет допомоги Україні, щоб допомогти їм реалізувати право на самозахист. Ми також сподіваємося досягти прогресу щодо вступу до НАТО Фінляндії та Швеції. Також ми говоритимемо про великі інвестиції у систему безпеки. Я з нетерпінням чекаю на цей історичний саміт у Мадриді", - означив він порядок денний саміту.

Перед спільною заявою Столтенберг та Санчес відвідали пресцентр, призначений для роботи 3 тис. 500 представників засобів масової інформації, акредитованих для висвітлення події.

Іспанія приймає цей саміт у 40-річну річницю свого вступу до організації. Крім того, востаннє Мадрид приймав саміт альянсу 25 років тому, коли Україна та альянс підписали перший основний акт співпраці – Хартію про особливе партнерство. З боку України документ підписав президент Леонід Кучма, з боку НАТО – генсек Хав'єр Солана. Цьогорічний саміт, як і попередній, відбувається на території найбільшого виставкового комплексу Іспанії The Recinto Ferial de IFEMA.

У саміті візьмуть участь глави держав та урядів 30 країн-членів альянсу та країн-партнерів: Фінляндії, Швеції, України, Грузії. Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів через відеозв'язок. Уперше у саміті візьмуть участь представники країн Тихоокеанського регіону – Японії, Нової Зеландії, Австралії та Південної Кореї.

Очікується, що у новій стратегічній концепції Росія буде вперше визначена як пряма загроза безпеці Північноатлантичного альянсу. "Наш саміт НАТО в Мадриді цього тижня матиме визначне значення з багатьма важливими рішеннями, зокрема з новою Стратегічною концепцією нової реальності безпеки, фундаментальними зрушеннями у стримуванні та обороні НАТО та підтримкою України нині та на майбутнє. Я очікую, що стане зрозумілим, що союзники вважають Росію найсерйознішою і прямою загрозою нашій безпеці", - заявив напередодні Столтенберг.

Окрім того, союзники схвалять для України новий Комплексний пакет допомоги, спрямований на середньострокову та довгострокову перспективи. "На саміті ми погодимо посилений Комплексний пакет допомоги для України, який передбачатиме суттєві постачання підтримки в таких галузях, як захищений зв'язок, системи захисту від дронів та пальне. У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від військової техніки радянських часів до сучасної техніки НАТО і ще більше зміцнювати свої інститути оборони та безпеки", - розповів генсек альянсу.

Теги: #нато #саміт

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