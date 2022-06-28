На найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ - Резніков

Міністерство оборони України отримало новий запит від командування Збройних сил України на придбання байрактарів, у такий спосіб на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Плани України щодо придбання байрактарів теж масштабні. Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні "літачків". Ще кілька вже законтарктовані та оплачені МОУ і ми очікуємо їх вже у липні. Ми також отримали новий запит від командування Збройних сил України і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків беспілотників", - написав Резніков у фейсбуці у вівторок.

Він нагадав, що компанія Baykar Makinа, виробник байрактарів, передає вже вдруге своїх "пташок" ЗСУ абсолютно безоплатно.

"І ось, буквально за два дні наші громадяни по всьому світу і волонтери зібрали необхідні (навіть більше!) для придбання трьох БПЛА кошти. Далі Міноборони мало було законтрактувати цю "покупку". Але компанія Baykar Makina єдина у прагненні Українського народу до перемоги і вирішила зробити добрий подарунок до Дня Конституції України - три "пташки" для наших Збройних сил. Тож всі кошти, які були зібрані волонтерами, можуть бути використані ними на інші корисні і важливі речі", - розповів міністр.

Він наголосив, що сьогодні байрактар – це шановний член "клубу амуніції" Збройних сил України.

Резніков також зазначив, що Україна і Туреччина продовжують роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу з виробництва байрактарів в Україні.

"Завдяки потужній співпраці президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана наші військові отримали перші байрактари на полі бою ще у 2021 року. Вони дуже успішно показали себе в битві. Того ж року досягнуто принципових домовленостей щодо будівництва спільного заводу з виробництва байрактарів в Україні. Наразі триває комунікація між оборонними відомствами України і Туреччини і ми продовжуємо роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу. Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані", - зазначив він.

Резніков подякував усім, хто приєднався до ініціативи волонтерів зі збору коштів заради перемоги України.