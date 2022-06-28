Події

13:13 28.06.2022

Триває відновлення інфраструктури у звільнених від окупантів регіонах України – заступник глави ОП

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Триває відновлення інфраструктури у звільнених від окупантів регіонах України – заступник глави ОП

У звільнених від російської окупації населених пунктах України тривають роботи з відновлення інфраструктурних об'єктів, пошкоджених унаслідок бойових дій, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко під час брифінгу у вівторок.

За його словами, на Харківщині відновлено газопостачання понад 800 споживачам у м. Дергачі, смт Мала Данилівка, с. Вільхівка та смт Рогань. Унаслідок нових ворожих ударів 2,8 тис. жителів с. Покотилівка залишилися без світла, наразі вже все відновлено. Крім того, фахівці підключили до електромереж 1,6 тис. споживачів смт Золочів.

У Харкові за добу підключили до електропостачання 6 тисяч жителів міста. За добу комунальні служби Харкова відремонтували 15 покрівель та закрили 37 вибитих вікон.

У Чернігові дорожні служби працюють над відновленням покриття автошляхів. На мосту біля с. Топчіївка тривають роботи з бетонування.

Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є на етапі встановлення вікон та дверей на об'єкті. Триває заміна вікон у Чернігівській обласній дитячій лікарні.

На Сумщині, у Краснопільській територіальній громаді, обстежено будинки, пошкоджені через обстріл з території Росії. В Охтирському районі тривають відновлювальні роботи на мережах газопостачання, пошкоджених унаслідок бойових дій у населених пунктах району. Розміновано території у населених пунктах В'язове та Люджа.

На Житомирщині фахівці очищають територію від вибухонебезпечних предметів у с. Нова Буда Потіївської територіальної громади та с. Білий Берег Радомишльської територіальної громади. Комунальники продовжують замінювати вікна у малинській загальноосвітній школі та ремонтують дах дошкільного навчального закладу № 8 "Ялинка" у м. Малин. У Морозівці та Юрівці фахівці працюють над відновленням покрівлі житлових будинків.

У Житомирі у гуртожитку Житомирського автомобільно-дорожнього професійного коледжу розпочали заміну вікон.

На Київщині, біля с. Борщів, відновлюють міст через р. Трубіж, який був пошкоджений під час бойових дій. Для забезпечення проїзду поряд із мостом облаштовано тимчасову об'їзну дорогу. Завдяки цьому у травні відновлено сполучення Києва з Полтавою автошляхом М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Теги: #тимошенко #відновлення

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