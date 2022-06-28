Санду: Молдова зміцнить транспортно-транзитні можливості для організації вантажних коридорів в Україну

Молдова зміцнить транспортно-транзитні можливості для організації вантажних коридорів в Україну та ззовні, повідомила президент Молдови Майя Санду.

"Я сказала президенту Зеленському, що ми також зміцнимо транспортно-транзитні можливості Молдови для організації вантажних коридорів з України", - написала Санду в мікроблозі Твіттер.

Вона зазначила, що Молдова й надалі продовжуватиме допомагати українським біженцям, які були змушені залишити країну в результаті повномасштабної агресії Росії.