РБ ООН збереться у вівторок на засідання через ракетний удар РФ по ТРЦ у Кременчуку

Рада безпеки ООН збереться на засідання у вівторок, 28 червня, через ракетний удар РФ по українському торговельно-розважальному центру в Кременчуку, повідомила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Нудотно. Абсолютно нудотно. Рада Безпеки збереться завтра, щоб обговорити звірства Росії проти мирних жителів. Ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності", - написала вона в мікроблозі твіттер.