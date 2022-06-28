"Велика сімка" засуджує атаку РФ на ТРЦ у Кременчуку

"Велика сімка" засуджує атаку РФ на ТРЦ у Кременчуку.

"Ми урочисто засуджуємо мерзенний напад на торговельний центр у Кременчуку", - сказано у заяві "Великої сімки" у мікроблозі офіційного представництва в Німеччині.

У заяві наголошується, що напади на безневинних цивільних осіб є воєнним злочином.

"Президент Путін та винні будуть притягнуті до відповідальності", - сказано в повідомленні.

Також лідери G7 заявили про готовність продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, а також військову підтримку Україні стільки, скільки потрібно.

"Ми не заспокоїмося, поки Росія не припинить свою жорстоку та безглузду війну з Україною", - підсумували лідери.