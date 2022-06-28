США продовжить притягувати РФ до відповідальності - Байден про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку

США продовжить притягувати РФ до відповідальності, зокрема застосуванням нових санкцій, заявив американський лідер Джозеф Байден.

"Велика сімка" продемонструє непохитну єдину прихильність до підтримки України і спиратиметься на наші безпрецедентні санкції, спрямовані на те, щоб притягнути президента Путіна до відповідальності, - санкції, які згодом тільки посилюватимуться, щоб ще більше ізолювати Росію від світової економіки", - написав Байден у твіттері.

Він зазначив, що США "могли б заплющити очі на варварську війну Путіна проти України, і ціни на газ не підскочили б так, як зараз, але Америка піднялася в цей час. Ми гордо підтримуємо Україну".

Крім того, Байден зазначив, що G7 продовжить санкції проти РФ, зокрема щодо "військово-промислового комплексу Путіна".

Також він запевнив, що "не дозволить золотовалютним резервам центрального банку підтримувати його хвору економіку та позбавить Путіна ресурсів".

Як повідомлялося, "Велика сімка" засуджує атаку РФ на ТРЦ у Кременчуку.