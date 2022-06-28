28 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 125 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 125 RUSSIAN AGRESSION

28 червня в Україні відзначають День Конституції.

Православна церква вшановує пам'ять Віта Римського.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День Конституції України

Цього дня у 1996 році Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу Конституцію незалежної української держави.

Ухвалення Конституції закріпило правові засади незалежної України, її суверенітет та територіальну цілісність. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти ухвалюються на основі Конституції України та мають відповідати їй.

Ухвалення Конституції стало найважливішим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. Конституція 1996 року, з деякими змінами та доповненнями, діє у країні й сьогодні.

Відповідно до Конституції, день прийняття Основного Закону є державним святом – Днем Конституції України, якому традиційно присвячено безліч урочистих і просвітницьких заходів.

Ще цього дня:

1914 - У Сараєво (з 1945 року - столиця Боснії та Герцеговини) стався замах Гаврили Принципа на австрійського спадкоємця престолу ерцгерцога Франца Фердинанда і його дружину, що послужило приводом до початку Першої світової війни;

1919 - Утворилася Ліга Націй;

1922 - Створення прокуратури в Україні;

1969 - Початок Стоунвольських бунтів у Нью-Йоркському районі Грінвіч Віллідж (Манхеттен). У ніч на 28 червня відвідувачі клубу "Stonewall Inn" на Christopher street вперше чинили активний опір поліції, яка проводила чергову облаву. Зіткнення тривали кілька днів. Ця дата вважається точкою відліку ЛГБТ-рухів;

1989 - У Києві пройшов прощальний матч Олега Блохіна: збірна СРСР зустрілася зі збірною світу;

1996 - Верховна Рада України за одну ніч ухвалила нову Конституцію;

1997 - Майк Тайсон відкусив шматочок вуха Евандеру Холіфілду.

Церковне свято

День Віта Римського

Фітом на Русі назвали святого Віта - мученика періоду раннього християнства. Достовірних історичних відомостей про його життя не збереглося, відомі лише церковні перекази. Відповідно до них, семирічний син сицилійського сенатора-язичника, прийняв християнство під впливом свого наставника. Під час гоніння на християн Віт вирушив до Рима, де вигнав бісів із імператора Діоклетіана. Імператор хотів змусити святого молитися римським богам, але той відмовився. Віта заарештували і кинули в клітку до левів, проте звірі не зачепили його. Тоді мученика стратили в казані з киплячою олією.

Святий Віт особливо відомий у Європі. У Німеччині навіть існувало повір'я, що танці перед статуєю святого в день його пам'яті дозволяють набути здоров'я та позбутися хвороб. Серед танців нерідко зустрічалися хворі на нервове захворювання, а танці отримали згодом назву "танці святого Віта".

Іменини: Григорій, Єфрем, Кіра, Лазар, Михайло, Модест, Семен, Федір.