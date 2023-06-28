28 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 490 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 490 RUSSIAN AGRESSION

28 червня в Україні - День Конституції.

Також сьогодні Міжнародний день соціального бізнесу, Міжнародний день пірсингу, у США - День молочного шоколаду, у Казахстані - день ЗМІ.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Амоса.

Мусульмани святкують Курбан-Байрам.

День Конституції України

Цього дня, 1996 року, Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України - першу Конституцію незалежної української держави.

Депутати працювали над проєктом, залишаючись у сесійній залі в ніч із 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження президента України, а також підтримали всі спірні статті проєкту: про державні символи України, про державну українську мову, про право приватної власності в Україні.

Ухвалення Конституції закріпило правові засади незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Конституція України має вищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти ухвалюються на основі Конституції України і повинні їй відповідати.

День прийняття Основного Закону є державним святом - Днем Конституції України.

Міжнародний день соціального бізнесу

28 червня - Міжнародний день соціального бізнесу. Метою його проведення стало привернення уваги представників влади та інших людей до проблем, які й досі залишаються в суспільстві. Соціальне підприємництво ведуть організації, діяльність яких спрямована на створення справедливих взаємовідносин у суспільстві, тобто такі, що змінюють наш світ на краще: організація харчування безхатченків, обмін книжками, одягом, виготовлення екологічної енергії з відходів, створення робочих місць.

Цю дату приурочено до дня народження Мохаммада Юнуса, який став засновником мікрофінансування та мікрокредитування, а 2006 року його нагородили Нобелівською премією миру за вагомий внесок в економічний і соціальний розвиток суспільства.

Міжнародний день пірсингу

Дату обрали на честь дня народження Джима Ворда, який відкрив перший у світі професійний салон, де можна було зробити пірсинг. Сталося це 1978 року.

Ще цього дня:

1902 - Конгрес США затвердив Закон про будівництво каналу на Панамському перешийку;

1914 - У Сараєво вбивають спадкоємця австрійського престолу Франца Фердинанда, що послужило приводом для початку Першої світової війни;

1917 - На засіданні Малої Ради сформували перший український уряд - Генеральний Секретаріат;

1919 - Підписують Версальський договір;

1934 - У США ухвалюють закон Фрейзера-Лемке з метою поліпшення становища фермерів;

1988 - Іван Павло II публікує апостольську конституцію "Pastor Bonus" щодо реорганізації Римської Курії;

1992 - "Сигнальник" став першим кораблем на Чорному морі, який 1992 року підняв український прапор;

1996 - Після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України ухвалюють Конституцію України;

2012 - ООН проголошує Міжнародний День Щастя.

Церковне свято

День пам'яті святого пророка Амоса

28 червня православні християни вшановують день пам'яті святого пророка Амоса, який цього дня народився в невеликому містечку Текої неподалік від Вифлеєма.

З дитинства хлопчик був привчений до праці і пас стада худоби, щоб заробляти на хліб. Побачивши його смиренність, Бог велів йому йти в Ізраїль, переконувати людей, які загрузли в гріхах і ідолопоклонстві, покаятися і почати вести праведне життя.

Амос почав пророкувати, що прийдуть на землю ізраїльську ассірійці, спустошать її і знущатимуться з людей, якщо вони не повернуться обличчям до Бога. Але головний жрець Ізраїлю Амасія постійно знущався зі святого пророка і наказував йому повертатися додому. Одного разу він жорстоко побив Амоса і той через два дні помер від жорстоких ран. Але його слово залишилося у вигляді "Книги пророка Амоса", яка увійшла до Старого Заповіту.

Курбан Байрам

Свято жертвопринесення Курбан Байрам (або Ід аль-Адха) є частиною мусульманського обряду паломництва до Мекки. Відзначається свято в долині Міна поблизу Мекки в 10-й день 12-го місяця мусульманського місячного календаря Зуль-хіджа і триває 2-3 дні.

Іменини: Семен, Григорій, Михайло, Федір.