Блінкен: Ми притягнемо до відповідальності Росію, зокрема винних у звірствах

Світ притягне до відповідальності Росію, зокрема винних у звірствах, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, коментуючи удари російських ракет по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку.

"Сьогодні світ із жахом від російського ракетного удару по переповненому українському торговельному центру - останнього в низці злочинів. Ми продовжимо підтримувати наших українських партнерів і притягнемо до відповідальності Росію, зокрема винних у звірствах", - написав Блінкен у твіттері у понеділок.

У свою чергу міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс зазначила, що "це шокуюча і варварська атака на мирних жителів, які ні в чому не винні". "Я думаю про всіх постраждалих", - наголосила Трасс.