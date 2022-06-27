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20:51 27.06.2022

СБУ відкрила провадження після удару по ТРЦ у Кременчуку

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СБУ відкрила провадження після удару по ТРЦ у Кременчуку

Служба безпеки України повідомляє, що невідкладно розпочала розслідування після обстрілу російськими окупантами цивільного об'єкту у Кременчуку.

Як повідомляється в телеграм-каналі СБУ, провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

"На місці вже працюють слідчі, зокрема, до Кременчука відряджено команду фахівців із Головного слідчого управління СБУ. Ми зробимо все, щоб встановити не лише тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали відповідний наказ знищувати мирних українців. Адже жодних військових чи інших оборонних об'єктів на місці влучення ракет не було в принципі. Усі причетні до цього кричущого воєнного злочину мають понести найсуворіше покарання!", - йдеться у повідомленні.

У СБУ висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

Як повідомлялося, російські окупанти в понеділок удень завдали ракетного удару по торгово-розважальному центру "Амстор" у м.Кременчук Полтавської області, де на той час перебувало понад тисячу цивільних осіб. На відео пожежі видно, що величезна будівля торговельно-розважального комплексу охоплена вогнем, на місці працюють медики та рятувальники.

Наразі відомо принаймні про 10 загиблих та понад 40 постраждалих в результаті удару. 21 особа госпіталізована, дев'ять із них у тяжкому стані. Площа пожежі, що виникла в будівлі ТРЦ в результаті влучення ракети, досягла 10,3 тис. кв.

 

 

 

Теги: #сбу #трц #кременчук #провадження

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