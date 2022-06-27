Події

14:27 27.06.2022

G7 закликає РФ забезпечити вільне проходження суден із сільгосппродукцією в Чорному морі - заява

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G7 закликає РФ забезпечити вільне проходження суден із сільгосппродукцією в Чорному морі - заява

Країни G7 закликають Росію гарантувати вільне проходження суден із сільськогосподарською продукцією з українських портів, повідомляється у спільній заяві цих країн.

"Ми наполегливо закликаємо Росію (...) забезпечити безпечне проходження суден із сільськогосподарськими товарами з українських портів на Чорному морі", - йдеться у документі.

Наголошується, що країни G7 мають намір рішуче підтримувати Україну у виробництві та експорті зерна, олії та інших сільгосптоварів.

"Ми також сприятимемо розробці скоординованих ініціатив щодо гарантування глобальної продовольчої безпеки, а також реагуватимемо на причини виникнення глобальної продовольчої кризи", - наголошується в заяві.

Теги: #зерно #g7 #порти

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