Столтенберг обіцяє значно посилити оборону країн Балтії

Нова стратегічна концепція НАТО, яку розглядатимуть на саміті у вівторок у Мадриді, має значно зміцнити оборону країн Балтії, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

"Я згоден з тим, що (Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії) хоче більшої присутності НАТО, і я можу обіцяти їй більше, - наводить у понеділок портал телерадіомовлення Естонії слова Столтенберга, для видання The Financial Times (FT). - Наш головний обов'язок - запобігти будь-якому нападу на Естонію чи будь-якого іншого союзника".

Відповідаючи на висловлювання Каллас, яка заявила минулого тижня цьому ж виданню, що нинішні оборонні плани Альянсу не здатні запобігти "захопленню російськими військами" її республіки, Столтенберг заявив, що на саміті будуть прийняті "великі і важливі рішення для подальшого посилення колективу", "для захисту кожного сантиметра території НАТО, як ми це робили протягом 72 років".

Столтенберг зазначив, що новий військовий план, що має бути узгоджений цього тижня в Мадриді, радикально покращить оборону східного крила НАТО, змістивши акцент зі стримування на повноцінну оборону.

"Ми ніколи не ділимося подробицями оперативних планів, - сказав Столтенберг. - Але я можу запевнити вас, що протягом десятиліть ми могли захищати країни, що межують з Росією, коригуючи свою присутність у світлі оцінки загрози. Ми робили це в минулому і робитимемо це надалі".

За його словами, альянс значно зміцнить свою оборону у Східній Європі.

Нова Стратегічна концепція НАТО, яка має бути підписана на саміті у Мадриді у вівторок, визначає цілі Альянсу на наступне десятиліття та узгоджує значно розширений план захисту своїх східних союзників. Він містить нові структури, в рамках яких західні союзники НАТО, такі як Сполучені Штати, Великобританія і Франція, дозволять розгортання своїх сухопутних військ, військових кораблів і літаків на певних територіях східного крила Альянсу, час реагування розпочнеться в першу годину будь-якої атаки.