Події

14:12 27.06.2022

Президент Молдови відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь

1 хв читати
Президент Молдови відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь

Президент Молдови Майя Санду відвідала Бородянку, Бучу, Ірпінь, щоб побачити наслідки російської окупації українських територій, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"До Київської області приїхала президент Молдови Майя Санду. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі переконатися у наслідках російської окупації українських територій", - написав він у телеграм-каналі.

У свою чергу Санду у твіттері пізніше написала, що "втратила мову через рівень насильства і руйнувань", які побачила.

"Я сьогодні в Україні. Відвідала міста Бородянка, Буча та Ірпінь. Втратила мову через рівень насильства та руйнувань, які ми побачили. Це неймовірна трагедія, і ми від щирого серця бажаємо сміливим самовідданим українським людям миру, свободи та процвітання і життя за їхнім власним вибором", - написала Санду у твіттері.

Як повідомлялося, президент Республіки Молдова Майя Санду сьогодні, 27 червня, прибула з робочим візитом до Києва.

 

 

Теги: #візит #санду

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 27.06.2022
Президент Молдови відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь

Президент Молдови відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь

11:37 27.06.2022
Президент Молдови прибула до Києва

Президент Молдови прибула до Києва

20:13 20.06.2022
Байден назвав "малоймовірним" відвідування України в рамках поїздки до Європи

Байден назвав "малоймовірним" відвідування України в рамках поїздки до Європи

07:52 19.06.2022
Зеленський відвідав лікарню в Одесі та вручив нагороди медикам

Зеленський відвідав лікарню в Одесі та вручив нагороди медикам

07:12 19.06.2022
Немає в Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити - Зеленський

Немає в Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити - Зеленський

07:05 19.06.2022
Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським та безпечним

Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським та безпечним

19:47 18.06.2022
Зеленського проінформували про заходи щодо оборони Одеського регіону

Зеленського проінформували про заходи щодо оборони Одеського регіону

21:11 17.06.2022
Зеленський і Джонсон відвідали виставку зруйнованої російської військової техніки у центрі Києва

Зеленський і Джонсон відвідали виставку зруйнованої російської військової техніки у центрі Києва

07:39 17.06.2022
Макрон вважає за можливий свій візит до Росії за певних умов

Макрон вважає за можливий свій візит до Росії за певних умов

12:19 16.06.2022
Макрон, Шольц, Драгі та Йоганніс прибули до Ірпеня

Макрон, Шольц, Драгі та Йоганніс прибули до Ірпеня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна завдала понад 10 точних ударів по Зміїному, вражено ще один ЗРГК "Панцир-С1" - ОК "Південь"

Зеленський на G7 закликав до посилення режиму санкцій проти Росії

У Сєвєродонецьку залишалося близько 7-8 тисяч мирних жителів – голова міськадміністрації

Президент Молдови прибула до Києва

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, поранено вісьмох людей, зокрема дитину - ОК "Південь"

ОСТАННЄ

Столтенберг обіцяє значно посилити оборону країн Балтії

Україна завдала понад 10 точних ударів по Зміїному, вражено ще один ЗРГК "Панцир-С1" - ОК "Південь"

Поліція Києва перевірила нічні заклади міста та вручила понад 200 повісток у військкомати

Зеленський на G7 закликав до посилення режиму санкцій проти Росії

G7 планує розширити санкції проти оборонного сектора Росії - Білий дім

Освітній процес у 2021/2022 навчальному році завершено майже в усіх школах - МОН

Унаслідок ракетного удару по Одеській області поранено вісьмох мирних жителів, зокрема двох трирічних дітей

Українці завезли з Європи 211 тис. авто за пільговими умовами

"ДТЕК" за минулий тиждень відновив електропостачання для 54,5 тис. сімей у Донецькій області

Від ЄС не звучить жодних погроз, що статус кандидата для України можуть відібрати чи призупинити - Ченцов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА