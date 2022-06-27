Президент Молдови відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь

Президент Молдови Майя Санду відвідала Бородянку, Бучу, Ірпінь, щоб побачити наслідки російської окупації українських територій, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"До Київської області приїхала президент Молдови Майя Санду. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі переконатися у наслідках російської окупації українських територій", - написав він у телеграм-каналі.

У свою чергу Санду у твіттері пізніше написала, що "втратила мову через рівень насильства і руйнувань", які побачила.

"Я сьогодні в Україні. Відвідала міста Бородянка, Буча та Ірпінь. Втратила мову через рівень насильства та руйнувань, які ми побачили. Це неймовірна трагедія, і ми від щирого серця бажаємо сміливим самовідданим українським людям миру, свободи та процвітання і життя за їхнім власним вибором", - написала Санду у твіттері.

Як повідомлялося, президент Республіки Молдова Майя Санду сьогодні, 27 червня, прибула з робочим візитом до Києва.