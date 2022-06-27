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13:42 27.06.2022

Поліція Києва перевірила нічні заклади міста та вручила понад 200 повісток у військкомати

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Поліція Києва перевірила нічні заклади міста та вручила понад 200 повісток у військкомати

Правоохоронці Києва разом із представниками військового комісаріату провели рейди нічними закладами міста на предмет дотримання громадянами обмежень воєнного стану: у двох нічних закладах, що працювали, вручили повістки у військкомат 219 чоловікам призовного віку.

"Столичні правоохоронці та військові комісари у складі зведених мобільних груп провели відпрацювання нічних розважальних закладів. Метою рейдів було перевірити дотримання громадянами обмежень воєнного стану та запобігти порушенням у комендантський час", - ідеться в повідомленні ГУ Нацполіції Києва, розміщеному в понеділок.

За словами начальника столичної поліції Івана Вигівського, протягом вихідних правоохоронці перевірили 420 закладів.

"В умовах воєнного стану громадяни повинні дотримуватися обмежень комендантського часу… З усіх перевірених у нічний час працювали два заклади, й виявлено 413 осіб, котрі порушили комендантський час. З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату", - наголосив керівник поліції Києва.

Крім того, згідно з повідомленням главку, правоохоронці встановили й тих, хто мав при собі наркотичні засоби, за цими фактами відкрито кримінальні провадження.

Також, як повідомляють у поліції, правоохоронці склали 73 адміністративні протоколи за розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях, 173 – за дрібне хуліганство, 185 – за злісну непокору законному розпорядженню чи вимогам поліцейського.

"Ми й надалі будемо проводити такі відпрацювання, адже кожен житель столиці повинен розуміти всю серйозність ситуації та усвідомлювати небезпеку, яка нині ще є з боку країни-агресора. Хочу наголосити, що під час комендантської години категорично заборонено пересуватися містом, окрім спецтранспорту та випадків крайньої необхідності", - підсумував начальник поліції Києва.

Теги: #поліція #повістки

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