Події

10:47 27.06.2022

Ворог уночі випустив дві ракети у напрямку Охтирки, жертв немає - голова Сумської ОВА

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Ворог уночі випустив дві ракети у напрямку Охтирки, жертв немає - голова Сумської ОВА

Увечері ворог вів обстріл із автоматичної зброї вздовж кордону по території Шалигинської громади Сумської області, вночі - випустив дві ракети у напрямку Охтирки, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ніч минула відносно спокійно. Учора ввечері ближче до 22-ї години були постріли з автоматичної зброї вздовж кордону по території Шалигинської громади. А вночі ворог випустив дві ракети в напрямку Охтирки", - написав він у телеграм-каналі.

Жертв та руйнувань немає.

Теги: #обстріл #сумська_область

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