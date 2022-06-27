Ворог уночі випустив дві ракети у напрямку Охтирки, жертв немає - голова Сумської ОВА

Увечері ворог вів обстріл із автоматичної зброї вздовж кордону по території Шалигинської громади Сумської області, вночі - випустив дві ракети у напрямку Охтирки, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ніч минула відносно спокійно. Учора ввечері ближче до 22-ї години були постріли з автоматичної зброї вздовж кордону по території Шалигинської громади. А вночі ворог випустив дві ракети в напрямку Охтирки", - написав він у телеграм-каналі.

Жертв та руйнувань немає.