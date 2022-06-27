Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, поранено вісьмох людей, зокрема дитину - ОК "Південь"

Російські окупанти у ніч на понеділок завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого в одному із сіл регіону сталося займання трьох приватних будинків та присадибних будівель, осколкових поранень дістали восьмеро осіб, зокрема одна дитина, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Унаслідок влучання крилатої ракети Х-22, випущеної з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму, у житловому кварталі одного з сіл Одеського району сталося займання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 кв. м", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що легких осколкових поранень унаслідок обстрілу дістали восьмеро осіб, з яких одна дитина. Після надання медичної допомоги на місці госпіталізація пораненим не знадобилася. Пожежу оперативно ліквідовано.

"Наразі на місці події працюють фахівці вибухотехніки та 11 слідчо-оперативних груп із працівників слідчого управління ГУНП в Одеській області і територіального підрозділу поліції. Попередня правова кваліфікація події - ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни", - повідомили в ОК.