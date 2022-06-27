Події

10:14 27.06.2022

Ахметов подав проти Росії позов до ЄСПЛ

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Ахметов подав проти Росії позов до ЄСПЛ

Бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через військову агресію Росії проти України, повідомляє пресслужба компанії SCM.

"Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України й кожного українця — кричущі. Винні мають понести покарання. Я — за допомогою найкращих українських і американських юристів — подав скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків. Цей позов - одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, мета якої - зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів", – заявив Рінат Ахметов.

Бізнесмен просить європейський суд притягнути країну-агресора Росію до відповідальності за руйнування української інфраструктури, мародерство й викрадення експортних товарів. Його інтереси представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

Як власник "Азовсталі" та багатьох інших промислових підприємств, які стали ціллю російських збройних сил, що вторглися в Україну, Ахметов робить усе можливе для притягнення Росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України, зазначили у SCM.

На додачу до позову бізнесмен просить суд про вжиття термінових забезпечувальних заходів, які не допустять подальшої блокади українських портів, мародерства, крадіжки зернових, а також сталі, виготовленої підприємствами SCM.

"Грабіж українських експортних товарів — зокрема зерна і сталі — уже призвів до зростання цін на ці товари та збільшення у світі кількості людей, що помирають від голоду. Це варварство має бути зупинене, а Росія має заплатити сповна. Вірю в справедливість і борюся за неї", - заявив Рінат Ахметов.

Він також закликає інших бізнесменів, які постраждали від російської агресії, звертатися до суду.

Раніше Ахметов в інтерв'ю виданню "Новое время" повідомив, що планує подати позов до міжнародного суду проти Росії з вимогою компенсації за активи, знищені російською військовою агресією. Зокрема, лише збитки, завдані російськими військами металургійним підприємствам Маріуполя, оцінюються у $18-20 млрд.

Теги: #рф #ахметов #єспл #позов

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