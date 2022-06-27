Події

07:42 27.06.2022

На півдні України знищено 39 окупантів, 8 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

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На півдні України знищено 39 окупантів, 8 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

Українські військові за неділю знищили 39 людей особового складу агресора, 8 одиниць ворожої техніки, 3 склади боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Загалом за добу підтверджені втрати ворога склали 3️9️ рашистів, 1️ танк Т-72, 4️ одиниці іншої броньованої та 3️ – автомобільної техніки. Також знищено 2️ склади боєприпасів на Миколаївщині, 1️ – на Херсонщині", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на понеділок.

Окрім цього, українська ППО розбила апаратуру трьом "Орланам-10" у Херсонській області.

"Нашими винищувачами та вертольотами попарно відпрацьовано 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника у трьох районах Херсонщини", - зазначають у ОК "Південь".

Ворог завдав авіаційного удару гелікоптером Мі-28 по українських позиціях у спробі відновити втрачені території в районі Потьомкіна, втрат немає.

У Чорному морі в готовності до завдання ракетних ударів залишаються 2 кораблі, споряджені 16 "Калібрами".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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