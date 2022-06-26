Резніков: Обстріли Росією мирних українських міст – стратегічний виклик безпеці всієї Європи

Російські ракетні удари по мирних українських містах є викликом для всієї європейської безпеки і потребують швидкої відповіді, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Це стратегічний виклик безпеці всієї Європи. Швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин. Перша – це посилення санкцій. Щоб Росія не могла виробляти та підтримувати в робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, які постачають компанії з країн НАТО", - написав Резніков у фейсбуці.

Другою частиною міжнародної реакції на воєнні злочини РФ має стати якнайшвидше розгортання ефективної системи ППО/ПРО в Україні, наголосив він.

"Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний та логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу", - зазначив Резніков.

Крім того, у довгостроковій перспективі умовою діалогу щодо відновлення відносин цивілізованого світу з РФ має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями.