Події

15:56 26.06.2022

За 4 місяці російської агресії на Харківщині зруйновано понад 400 навчальних закладів та 4 тисяч житлових будинків

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За 4 місяці російської агресії на Харківщині зруйновано понад 400 навчальних закладів та 4 тисяч житлових будинків

Унаслідок хаотичних обстрілів Харкова і області, які російські окупаційні війська здійснюють щодоби, в регіоні пошкоджено 4019 житлових будинків, 12 промпідприємств, а також об'єкти соціальної інфраструктури, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог б'є з реактивних систем залпового вогню, завдає ракетних ударів по житлових районах і цивільних об'єктах. На сьогоднішній день російська агресія зруйнувала 4019 житлових будинків Харківщини, 97 медичних закладів, 427 навчальних закладів, 62 заклади культури, 12 промислових підприємств", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також опублікував фото зруйнованого в результаті ворожого удару спорткомплексу Харківського політехнічного інституту, де до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну щодня тренувалися понад тисячу дітей і студентів.

Теги: #війна #руйнування #харківська_область

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