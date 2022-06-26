Російські окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області: загинула одна людина, 5 поранені - глава ОВА

Російські окупанти в неділю завдали ракетного удару по Черкаській області, унаслідок чого загинула одна людина, ще 5 дістали поранень, повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Є два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих", - написав Табурець у телеграм-каналі.

Він додав, що унаслідок обстрілу також був пошкоджений об'єкт інфраструктури.

"Ще раз наголошую: не публікуйте фото і відео! Не наражайте всіх нас на повторні атаки по локаціях", - додав Табурець.