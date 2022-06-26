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11:44 26.06.2022

Гайдай: Лисичанськ потерпає від авіаударів, росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському

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Гайдай: Лисичанськ потерпає від авіаударів, росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському

Після захоплення Сєвєродонецька російські окупанти зосередили сили і засоби для захоплення Лисичанська. Ворог завдав авіаударів по Лисичанську та Білій Горі, суттєвих руйнувань у сусідніх населених пунктах, повідомив начальник обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай

"Авіаудари завдано по самому місту, а також в районі Білої Гори. Руйнувань дуже багато-Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджений автомобільний міст, влучення снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо на території багатопрофільної лікарні виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Він зазнав численних мінно-вибухових травм", - цитує Гайдая пресслужба ОВА.

Зазначається, що після відведення підрозділів ЗСУ противник закріпився у Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.

"Наостанок росіяни здійснили обстріл "Азоту" та полігону ДСНС у Сєвєродонецьку, відкрили вогонь по селах Павлограда та Синецького, перевірили на міцність вже зруйновані та неодноразово обстріляні мости на Лисичанськ", – акцентував Гайдай.

Крім того, від руйнувань зазнали Вовчеярівка, Лоскутівка, Верхньокам'янка та Золотарівка.

Теги: #луганська_область

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