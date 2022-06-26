РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 34850 осіб

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 34 850 людей особового складу, 1 532 танки, 217 літаків і 184 вертольоти, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.06 орієнтовно становили: особового складу - близько 34 850 (+150) людина ліквідовано, танків ‒ 1 532 (+21) од., бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) од., артилерійських систем – 764 (0) од., РСЗВ - 243 (+2) од., засоби ППО - 99 (+0) од., літаків – 217 (0) од., вертольотів – 184 (0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4), крилаті ракети– 139 (+2), кораблі/катери - 14 (0) од., автомобільної техніки і автоцистерн – 2564 (+4) од., спеціальна техніка– 60 (+0)", - йдеться в повідомленні Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.