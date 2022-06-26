Блінкен і глава МЗС Туреччини обговорили питання важливості єдності НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в телефонній розмові обговорили питання, що стосуються майбутнього саміту НАТО та ситуації навколо України, повідомив американський держдепартамент.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили важливість єдності НАТО напередодні саміту альянсу, який відбудеться 29-30 червня у Мадриді", - йдеться в повідомленні.

Раніше, як інформували ЗМІ, очікується, що на саміті обговорюватиметься питання про вступ до блоку Фінляндії та Швеції, які подали заявки на приєднання 18 травня. Наразі розгляд цих заявок блокує Туреччина. Анкара має претензії до цих країн: зокрема, вона обвинувачує їх у підтримці терористів.

Держдеп зазначив, що Блінкен і Чавушоглу під час бесіди також обговорили "тривалу підтримку України".

"Держсекретар висловив вдячність турецькому міністру за дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб український сільськогосподарський експорт вийшов на світові ринки", - йдеться у повідомленні.