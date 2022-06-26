Події

07:41 26.06.2022

Попередньо окупанти випустили по Києву та області 14 ракет – нардеп Гончаренко

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Попередньо окупанти випустили по Києву та області 14 ракет – нардеп Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що за попередньою інформацією російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.

"За попередніми даними, по Київській області і Києву було випущено 14 (!) ракет", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

Раніше повідомлялося, що в неділю вранці в Києві внаслідок обстрілу сталося чотири вибухи. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, два вибухи сталися у Шевченківському районі, постраждали два житлові будинки.

 

 

 

Теги: #київ #обстріл

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