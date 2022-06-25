Події

20:19 25.06.2022

У Київській області під час боїв було пошкоджено 49 мостів

1 хв читати
У Київській області під час боїв було пошкоджено 49 мостів

Під час бойових дій на Київщині було пошкоджено 49 мостів, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, незабаром планується повноцінний запуск руху мостом через р.Трубіж на ділянці автодороги М-03 "Київ-Харків-Довжанський" у районі с.Борщів Баришівської об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської області.

"Зараз тут ведуться механізовані роботи, на яких задіяно близько 70 робітників, надалі для будівництва каркасів буде залучено більше спеціалістів. Нині нам важливо відновити повноцінний рух на всіх трасах регіонального та міжобласного значення", - написав Кулеба у телеграм у суботу.

 

 

 

Теги: #мости #відновлення #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 25.06.2022
У Баришівській ОТГ Київської області війна забрала 18 життів, готуються виплати сім'ям постраждалих

У Баришівській ОТГ Київської області війна забрала 18 життів, готуються виплати сім'ям постраждалих

14:49 25.06.2022
У Харкові та двох громадах області за рахунок резервного фонду держбюджету відновлюватимуть 45 об'єктів, пошкоджених ворожими обстрілами

У Харкові та двох громадах області за рахунок резервного фонду держбюджету відновлюватимуть 45 об'єктів, пошкоджених ворожими обстрілами

14:33 24.06.2022
Комунальники продовжують відновлювати пошкоджену РФ інфраструктуру та підключати комунікації - заступник голови ОП

Комунальники продовжують відновлювати пошкоджену РФ інфраструктуру та підключати комунікації - заступник голови ОП

07:08 24.06.2022
Лідери ЄС закликали Єврокомісію якнайшвидше подати пропозиції щодо підтримки у відновленні України

Лідери ЄС закликали Єврокомісію якнайшвидше подати пропозиції щодо підтримки у відновленні України

13:08 23.06.2022
Київська облрада ухвалила дві програми щодо забезпечення житлом людей, які втратили свої квартири внаслідок війни - голова ОВА

Київська облрада ухвалила дві програми щодо забезпечення житлом людей, які втратили свої квартири внаслідок війни - голова ОВА

17:30 22.06.2022
Ми починаємо відновлюватися вже зараз, не чекаючи завершення бойових дій, - голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев

Ми починаємо відновлюватися вже зараз, не чекаючи завершення бойових дій, - голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев

16:56 22.06.2022
Україна могла б створити банк для відновлення на базі держбанку на прикладі німецького KfW – Гетманцев

Україна могла б створити банк для відновлення на базі держбанку на прикладі німецького KfW – Гетманцев

14:47 22.06.2022
К.Тимошенко: Австрійське місто Фезендорф заявляє про готовність допомогти Україні у відновленні Бучі, місто Вінер-Нойштадт - у відновленні Бородянки

К.Тимошенко: Австрійське місто Фезендорф заявляє про готовність допомогти Україні у відновленні Бучі, місто Вінер-Нойштадт - у відновленні Бородянки

06:36 22.06.2022
Україні на відновлення може знадобитися до EUR1 трлн – голова ЄІБ

Україні на відновлення може знадобитися до EUR1 трлн – голова ЄІБ

13:37 21.06.2022
Ухвалення Радою законопроекту №7451 є першим кроком до перезапуску приватизації на якісно новому рівні – в.о. глави ФДМ

Ухвалення Радою законопроекту №7451 є першим кроком до перезапуску приватизації на якісно новому рівні – в.о. глави ФДМ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

По Рівненській області завдано двох ракетних ударів, у Сарнах є поранені

До Сєвєродонецька не можна передати гуманітарну допомогу і виїхати з нього неможливо, але в місті залишено запас ліків

РФ відновила пуски "Іскандерів" з території Білорусі, вперше застосовані дальні бомбардувальники Ту-22М3 з повітряного простору Білорусі

Кличко вимагає від правоохоронців розслідувати дії пранкера, який спілкувався від його імені з мерами двох європейських столиць

По Житомирській області ворог запустив близько 30 ракет, загинув військовий, ще один поранений

ОСТАННЄ

У Донецькій області знищено колону РСЗВ окупантів

Окупанти з вертольота обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, з безпілотника скинули боєприпаси

Сєвєродонецьк зруйновано на 90%

По Рівненській області завдано двох ракетних ударів, у Сарнах є поранені

Американські РСЗВ "Himars" вже працюють на передовій

Стефанчук розраховує, що Рада найближчим часом розпочне імплементацію законопроєктів, необхідних для євроінтеграції

Обстріли Донецької області забрали трьох мирних мешканців за три дні, розпочато розслідування

Столтенберг обговорив із Ердоганом вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Окупанти знову обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові

У результаті ранкового обстрілу у Миколаєві пошкоджено порт, житлові квартали та навчальний заклад

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА