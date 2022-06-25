Події

19:13 25.06.2022

У результаті ранкового обстрілу у Миколаєві пошкоджено порт, житлові квартали та навчальний заклад

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У результаті ранкового обстрілу у Миколаєві пошкоджено порт, житлові квартали та навчальний заклад

Цивільна інфраструктура Миколаєва, державні підприємства та навчальний заклад було пошкоджено в результаті ракетного обстрілу міста російськими окупантами у суботу вранці, повідомив міський голова Олександр Сенкевич.

"Як повідомили у військовій комендатурі оборони міста, попередньо встановлено, що ударів було завдано з тимчасово окупованої території України. Постраждала цивільна інфраструктура міста, державні підприємства та навчальний заклад. В останньому вибухом вибило скло. Частина ракет впала на околицях міста", - написав Сенкевич в телеграмі.

За його словами, матеріальні збитки уточнюються. Про постраждалих мер не повідомив.

В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що всього по Миколаєву та передмістю було випущено 9 ракет типу "Онікс" із берегового комплексу "Бастіон", розташованого у тимчасово окупованому Криму.

"Знову атаковано портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку мирних городян. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - повідомляється у зведенні на сторінці ОК "Південь" у фейсбуці.

Раніше про ранковий обстріл Миколаєва та населених пунктів області повідомили в обладміністрації, про руйнування та постраждалих інформації не було.

 

 

 

 

 

Теги: #миколаїв #руйнування #обстріл

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