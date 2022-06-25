Зеленський звільнив послів у Грузії, Словаччині, Португалії, Ірані та Лівані

Президент України Володимир Зеленський низкою указів від 24 червня звільнив послів України в Грузії, Словацькій Республіці, Португальській Республіці, Ісламській Республіці Іран і Ліванській Республіці.

Відповідні укази №439/2022, №440/2022, №441/2022, №442/2022, №443/2022 опубліковані на сайті глави держави.

Так, Ігор Долгов звільнений з посади посла України в Грузії, Юрій Мушка звільнений з посади посла в Словаччині, Інна Огнівець – посади посла в Португалії.

Також Зеленський звільнив Сергія Бурдиляка з посади посла України в Ірані та Ігоря Осташа – з посади посла в Лівані.

У 2017 році президент України Петро Порошенко призначив колишнього заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігоря Долгова на посаду посла України в Грузії.

У 2016 році Порошенко призначив послом України в Словацькій Республіці дипломата Юрія Мушку, послом в Лівані – Ігоря Осташа.

У 2015 році Порошенко призначив послом України в Португальській Республіці Інну Огнівець і послом України в Ісламській Республіці Іран Сергія Бурдиляка.