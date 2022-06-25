Поліція розслідує стрілянину в нічному клубі Осло, розцінює напад як теракт

Органи правопорядку Норвегії, розслідуючи стрільбу в нічному клубі Осло, вважають, що йдеться про теракт, передає Associated Press (AP) з посиланням на норвезьку поліцію.

На пресконференції представник поліції також повідомив, що заарештований у справі про стрільбу - підданий Норвегії іранського походження. Раніше він привертав увагу поліції, але серйозних злочинів не скоював.

У заарештованого вилучили пістолет і автоматичну стрілецьку зброю.

AP зазначає, що напад стався біля бару, популярного серед міського ЛГБТ-спільноти, і незадовго до початку ЛГБТ-параду. Внаслідок інциденту організатори скасували проведення параду.

Раніше стало відомо, що дві людини стали жертвами стрільби в нічному клубі норвезької столиці Осло, ще 14 людей дістали поранень.

Як повідомив газеті Aftenposten представник поліції, підозрюваний був затриманий через кілька хвилин після початку стрільби на найближчій до клубу вулиці.