Події

12:20 25.06.2022

Поліція розслідує стрілянину в нічному клубі Осло, розцінює напад як теракт

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Поліція розслідує стрілянину в нічному клубі Осло, розцінює напад як теракт

Органи правопорядку Норвегії, розслідуючи стрільбу в нічному клубі Осло, вважають, що йдеться про теракт, передає Associated Press (AP) з посиланням на норвезьку поліцію.

На пресконференції представник поліції також повідомив, що заарештований у справі про стрільбу - підданий Норвегії іранського походження. Раніше він привертав увагу поліції, але серйозних злочинів не скоював.

У заарештованого вилучили пістолет і автоматичну стрілецьку зброю.

AP зазначає, що напад стався біля бару, популярного серед міського ЛГБТ-спільноти, і незадовго до початку ЛГБТ-параду. Внаслідок інциденту організатори скасували проведення параду.

Раніше стало відомо, що дві людини стали жертвами стрільби в нічному клубі норвезької столиці Осло, ще 14 людей дістали поранень.

Як повідомив газеті Aftenposten представник поліції, підозрюваний був затриманий через кілька хвилин після початку стрільби на найближчій до клубу вулиці.

Теги: #клуб #стрілянина #осло

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