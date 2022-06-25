Події

11:44 25.06.2022

У Курахівській громаді під ворожі обстріли потрапила місцева ТЕС, в Авдіївці обстріляно медзаклад

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У Курахівській громаді під ворожі обстріли потрапила місцева ТЕС, в Авдіївці обстріляно медзаклад

Обстріли по всій лінії фронту не припиняються, в Курахівській громаді місцева ТЕС потрапила під ворожих обстріл, в Авдіївці обстріляно медичний заклад і центральну частину міста, повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Вісім разів за ніч росіяни обстрілювали Мар'їнську громаду: у Красногорівці пошкоджено житловий будинок, у Мар'їнці та Новомихайлівці без пошкоджень та жертв. В Авдіївці під російський вогонь потрапив медичний заклад і центральна частина міста. За попередньою інформацією, жертв немає", - написав він у повідомленні в Facebook.

У Курахівській громаді росіяни влучили в місцеву ТЕС, на роботу підприємства пошкодження не вплинули.

У Селидівській громаді росіяни обстріляли Українськ, без постраждалих, кількість руйнувань уточнюємо. У Гродівській громаді зруйновано сільськогосподарське підприємство в Іванівці, без жертв.

"Активно росіяни стріляли цієї ночі в Бахмутському районі: в Бахмутській, Торецькій, Соледарській та Світлодарській громадах. Поки відомо про 1 загиблого і 2 поранених в Бахмуті, обсяги пошкоджень встановлюємо" – повідомив Кириленко.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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