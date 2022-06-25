ЗС України зупинили наступ ворога під Бахмутом

На Бахмутському напрямку бійці Збройних сил України зупинили наступ противника у напрямку Володимирівка-Покровське, ворог відступив, повідомив Генеральний штаб.

"На Бахмутському напрямі бійці ЗСУ зупинили наступ ворога в напрямку Володимирівка-Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов. Ворожі підрозділи зі складу 5-ї загальновійськової армії ведуть наступ у напрямку Пилипчатине-Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти-Вершина ворог просунувся на один кілометр", - сказано в ранковому зведенні Генштабу у суботу.

Разом із тим, у Генштабі зазначили, що на Сіверському напрямку противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій, а також підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях.

Зазначається, що ворог обстріляв із артилерії позиції Сил оборони в районах н.п. Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі Сумської області. Окупанти продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брянської області.

На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по елементах інфраструктури в районах міста Харкова та В’ялівського водосховища.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Ворог обстріляв наші позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке - Мазанівка, бій триває. Завдав авіаудару неподалік Дібровного.

На Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих позицій та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження наших підрозділів із мінометів та реактивної артилерії у районах Райгородка і Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.

Також російські війська вели штурмові дії у районах н.п. Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

Окупанти намагаються зосереджувати основні зусилля на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках, вести дії, що сковують, і утримувати зайняті позиції. На Запорізькому напрямку ведуть оборону.

Також ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата-Костянтинівка, де вів бій у напрямку Василівка-Кам'янка. Українські захисники дали рішучу відсіч противнику і він із втратами відступив.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій. Ведуть розвідку, удосконалюють інженерне обладнання та намагаються не допустити перегрупування наших військ.

Для відновлення раніше втраченого положення, силами до ротної тактичної групи, ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов.