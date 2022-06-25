Держсекретар США: Перевірка Росією українських кораблів не має сенсу

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що перевірка Росією українських кораблів не має сенсу, повідомляють західні ЗМІ.

"За яким правом чи за якою логікою Росія наполягає на огляді українських суверенних суден, що виходять з українських портів і прямують до інших країн? Це не має сенсу", - сказав Блінкен на пресконференції в Німеччині в п'ятницю.

Він зазначив, що заяви Москви щодо необхідності перевірки українських кораблів "створюють потенційний ризик заходу російських кораблів для нападу на Одесу".

"Українці повинні бути впевнені, що, роблячи щось, що дозволить їхнім кораблям вийти з порту, росіяни не скористаються цим і не дозволять російським кораблям увійти та атакувати Одесу", - сказав Блінкен.

Також держсекретар висловив підтримку ООН, яка намагається знайти рішення про розблокування портів і вивезення українського продовольства.

"Організація Об'єднаних Націй, генеральний секретар, дуже наполегливо працювали над тим, щоб побачити, чи можна досягти якоїсь угоди, яка б дозволила канал з Одеси для українських кораблів, а також продовольства та зерна. Ми дуже підтримуємо ці зусилля", - зазначив він.