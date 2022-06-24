Країни Британської співдружності разом зможуть знизити ціни на продовольство - Джонсон

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон заявляє, що країни Британської співдружності разом зможуть досягти зниження світових цін на продовольство.

"Світове процвітання та стабільність перебувають під загрозою - країни Співдружності несуть основний тягар путінської нерозсудливості в Україні. Разом ми зможемо знизити ціни на продовольство та повернути світову економіку в потрібне русло, виступаючи за свободи, в які ми всі віримо", - написав Джонсон у твіттері в п'ятницю ввечері.