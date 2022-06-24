Події

21:53 24.06.2022

Країни Британської співдружності разом зможуть знизити ціни на продовольство - Джонсон

1 хв читати
Країни Британської співдружності разом зможуть знизити ціни на продовольство - Джонсон

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон заявляє, що країни Британської співдружності разом зможуть досягти зниження світових цін на продовольство.

"Світове процвітання та стабільність перебувають під загрозою - країни Співдружності несуть основний тягар путінської нерозсудливості в Україні. Разом ми зможемо знизити ціни на продовольство та повернути світову економіку в потрібне русло, виступаючи за свободи, в які ми всі віримо", - написав Джонсон у твіттері в п'ятницю ввечері.

 

 

 

Теги: #ціни #продовольство #співдружність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:48 24.06.2022
Арахамія: РФ має бути відрізана від можливості отримувати, зберігати, переводити вільно конвертовану валюту

Арахамія: РФ має бути відрізана від можливості отримувати, зберігати, переводити вільно конвертовану валюту

19:03 24.06.2022
Кількість виписаних рецептів за програмою "Доступні ліки" повертається до довоєнного рівня - МОЗ

Кількість виписаних рецептів за програмою "Доступні ліки" повертається до довоєнного рівня - МОЗ

07:09 24.06.2022
Лідери ЄС поклали на РФ відповідальність у створенні глобальної продовольчої кризи та закликали розблокувати Чорне море

Лідери ЄС поклали на РФ відповідальність у створенні глобальної продовольчої кризи та закликали розблокувати Чорне море

17:33 20.06.2022
Ціни на продовольство донесли війну в Україні до африканських родин – Зеленський

Ціни на продовольство донесли війну в Україні до африканських родин – Зеленський

11:19 19.06.2022
Цін на бензин, які були до війни, вже не буде - Данілов

Цін на бензин, які були до війни, вже не буде - Данілов

13:53 08.06.2022
ЄК створила Платформу ділового співробітництва для підтримки експорту українських товарів

ЄК створила Платформу ділового співробітництва для підтримки експорту українських товарів

13:59 06.06.2022
Боррель побоюється глобальних наслідків продовольчої кризи, вважає РФ відповідальною за те, що відбувається

Боррель побоюється глобальних наслідків продовольчої кризи, вважає РФ відповідальною за те, що відбувається

18:03 31.05.2022
Лідери ЄС закликали РФ розблокувати українські порти в Чорному морі для транспортування продовольства

Лідери ЄС закликали РФ розблокувати українські порти в Чорному морі для транспортування продовольства

14:04 30.05.2022
Директор А-95 прогнозує зниження ціни на пальне з поступовим наповненням ринку

Директор А-95 прогнозує зниження ціни на пальне з поступовим наповненням ринку

12:36 25.05.2022
Глобальна продовольча криза змусить світ переоцінити значення війни в Україні

Глобальна продовольча криза змусить світ переоцінити значення війни в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Виконання Україною рекомендацій ЄК важливе для переходу до початку переговорів про вступ країни до ЄС, у Києві налаштовані рухатися цим шляхом

Кулеба: Хочу запевнити українських військових, що ми робимо все необхідне, щоб на лінії фронту була достатня кількість західного озброєння

Миколаївський десантник збив російський Су-25

Зеленський закликав учасників та гостей фестивалю в Ґластонбері чинити тиск на політиків, щоб вони допомогли Україні відновити мир

Погроза РФ атакувати посольство США в Україні робить актуальним питання щодо закриття неба над Києвом

ОСТАННЄ

Російські військові вбили п'ять мирних жителів Донецької області у п'ятницю

Росіяни ввечері обстріляли Хотінську громаду на Сумщині

У Канаді схвалено законопроєкт, який дозволяє заарештовувати та конфіскувати російські активи

Виконання Україною рекомендацій ЄК важливе для переходу до початку переговорів про вступ країни до ЄС, у Києві налаштовані рухатися цим шляхом

Кулеба: Хочу запевнити українських військових, що ми робимо все необхідне, щоб на лінії фронту була достатня кількість західного озброєння

Москву бісить той факт, що Україна буде членом ЄС – Кулеба

На півночі Волинської області запровадили повну заборону відвідування лісів

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4677 цивільних, ще 5829 поранено

Миколаївський десантник збив російський Су-25

Залужний у розмові з Міллі наголосив на необхідності встановлення вогневого паритету з ворогом для стабілізації ситуації на луганському напрямку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА