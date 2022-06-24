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19:17 24.06.2022

Вартість оренди заміських будинків на Київщині знизилася на 40%

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Вартість оренди заміських будинків на Київщині знизилася на 40%

Вартість оренди заміських будинків у Київській області у травні-червні 2022 року знизилася на 40% порівняно з минулим роком, тоді як поблизу великих міст і на заході України оренда житла подорожчала, свідчать дані порталу "OLX Нерухомість".

Згідно з ним, вартість оренди будинку у Київській області становить у середньому 38 тис. грн/міс., тоді як у Львівській області показник становить 15 тис. грн/міс., у Закарпатській області – 12 тис. грн/міс., в Одеській – 6,8 тис. грн/міс.

Водночас частину будинку можна орендувати у будь-якій частині України за 4-5,5 тис. грн/міс., тоді як на Закарпатті середня вартість оренди частини будинку сягає 13 тис. грн/міс.

Найбільше пропозицій у травні-червні щодо оренди заміської нерухомості в Київській області – близько 5,5 тис. оголошень, що на 88% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Далі слідує Дніпропетровська (989 оголошень), Львівська (846), Закарпатська (705) та Одеська (495) області.

За даними OLX, у переважно безпечних областях із 1 травня до 20 червня загалом було розміщено 10,5 тисячі оголошень, що в 2,5 раза більше, ніж рік тому.

Серед пропозицій переважають цілі будинки (69% від загальної кількості оголошень). Значно менше пропозицій котеджів (11%), частини будинку (9%), дач (6%), таунхаусів (3%).

Теги: #оренда #область #київ #нерухомість

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