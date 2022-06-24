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16:37 24.06.2022

Глави МЗС G7 закликали РФ розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства - заява

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Глави МЗС G7 закликали РФ розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства - заява

Міністри закордонних справ країн G7 Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також верховний представник ЄС закликали РФ розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства.

"Міністри закордонних справ G7 закликали Москву припинити атаки й загрозливі дії та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства. Вони висловили свою підтримку зусиллям ООН щодо термінового відкриття чорноморського маршруту для зерна та Плану дій Європейської Комісії для шляхів солідарності ЄС-Україна для перевезення зерна залізничним і баржевим транспортом на світові ринки, у що активно роблять внесок країни Великої сімки", - йдеться у заяві, поширеній МЗС Німеччини у п'ятницю.

Міністри рішуче підтвердили своє засудження агресивної війни Росії проти України. Крім того, вони відкинули хибний наратив і дезінформацію Росії про санкції. У заяві наголошується, що всі санкції G7 передбачають винятки, що дозволяють російським продовольчим і сільськогосподарським продуктам потрапляти на світові ринки.

"Міністри закордонних справ G7 знову наголосили на своїй непохитній підтримці України, включно з військовою та оборонною допомогою, доки це необхідно. Вони пообіцяли гуманітарну допомогу, підтримку у відновленні та стабілізації для України, а також для підвищення стійкості сусідніх країн, зокрема Республіки Молдова, яка особливо постраждала від напливу українських біженців", - зазначається у заяві міністрів країн G7.

Крім того, вони вітали рішення Європейської ради надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени ЄС і надати Грузії статус "перспективи ЄС" із визначеним шляхом до набуття статусу кандидата.

Теги: #зерно #g7

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