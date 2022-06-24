Завершено розслідування у справі про захоплення держвлади Януковичем

Завершено досудове розслідування щодо обставин захоплення експрезидентом України Віктором Януковичем державної влади та пособництва в цьому ексзаступника міністра юстиції України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Слідство встановило, що у вересні-жовтні 2010 року колишній президент України за пособництва заступника міністра юстиції України та інших осіб захопив державну владу шляхом повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року. Це призвело до незаконного збільшення обсягу його владних повноважень, які належали до компетенції законодавчої та виконавчої влади", - йдеться у повідомленні прокуратури в телеграм-каналі у п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що оскільки колишні чиновники тривалий час переховуються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Державне бюро розслідувань за спеціальною (заочною) процедурою.

"Стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде скеровано до суду для вирішення питання про можливість розгляду справи за відсутності обвинувачених (in absentia)", - інформують в Офісі генпрокурора.