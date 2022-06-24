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14:55 24.06.2022

Якість води в басейнах Дніпра та Десни за час війни дещо погіршилася – керівник лабораторії

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Якість води в басейнах Дніпра та Десни за час війни дещо погіршилася – керівник лабораторії

Якість води в басейнах Дніпра, Десни та притоках цих річок, що входять до зони контролю лабораторії моніторингу вод Північного регіону, з початку війни незначно погіршилась, переважно за рахунок знищення російськими військами водоочисної інфраструктури Чернігова.

Водночас лабораторія все ще не може здійснювати дослідження в деокупованих районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей, де якість води через війну могла погіршитися суттєвіше, повідомив керівник лабораторії моніторингу вод Північного регіону Олександр Шевченко.

За його даними, заклад досліджує вміст у воді пестицидів, поліароматичних та органічних речовин, важких металів і ртуті.

"До багатьох міст ми не можемо виїхати. Сумщина, Чернігівщина та Харківщина нам проби не передають. Переважно проби йдуть із західної та центральної України, по Полтавську область. Наразі можна сказати (без урахування відсутніх даних - ІФ), що вміст пестицидів та органічних токсичних речовин не змінився - який був до війни, такий і є", - розповів керівник лабораторії.

Водночас на деокупованих територіях північних областей Шевченко допускає підвищення вмісту важких металів у воді через ракети, якими росіяни обстрілюють Україну.

"Я думаю, там уже зовсім інші результати. Там може бути підвищення вмісту важких металів через ракети - нікель, кадмій, миш'як. Але звідти у нас поки що проб немає", - уточнив науковець.

За його словами, у регіонах відповідальності його лабораторії з початку війни спостерігається незначне збільшення вмісту важких металів у воді, як-от кадмію чи нікелю. Шевченко наголосив, що якщо до війни у досліджуваних водоймах виявляли окремі сліди важких металів, то нині у ній є певна стабільна їхня концентрація, яка, проте, суттєво нижча за встановлені в ЄС допустимі граничні значення.

Крім того, у водах Десни та Дніпра заклад спостерігає збільшення концентрації фосфатів, що пов'язано зі знищенням інфраструктури та очисних споруд Чернігова. Це призвело до появи і подальшого поширення в басейнах цих річок біологічних процесів, які можуть погіршити якість води в них.

Як повідомлялося, лабораторія моніторингу вод Північного регіону модернізувалася протягом 2020-2022 років у рамках відповідної програми з ЄС. Для приведення закладу у відповідність до європейських норм Євросоюз профінансував EUR400 тис. на обладнання та навчання для фахівців цієї лабораторії, а 9 млн грн виділено з українського бюджету.

Теги: #вода #дніпро #річки

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