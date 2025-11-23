Інтерфакс-Україна
09:36 23.11.2025

Після нічної атаки медична допомога знадобилася 15 жителям Дніпра, троє в лікарнях

По допомогу до медиків після нічної атаки звернулися 15 місцевих жителів Дніпра, повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"Всім надали необхідну допомогу. Троє людей залишаються у лікарнях. Це жінки 52 та 64 років і 48-річний чоловік. В однієї з пацієнток отруєння продуктами горіння, у інших – травми голови та рвані рани. Вони у стані середньої тяжкості", – зазначив Гайваненко.

Решта потерпілих, серед яких і 11-річна дівчинка, відновлюватимуться вдома.

Теги: #дніпро #атака_рф

