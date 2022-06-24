Комунальники продовжують відновлювати пошкоджену РФ інфраструктуру та підключати комунікації - заступник голови ОП

На всіх звільнених від російської окупації територіях продовжуються оперативні відновлювальні роботи, повідомив заступник голови Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко.

"У Чернігівській області триває відновлення Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Демонтовано пошкоджені елементи системи опалення, частково виконано роботи з демонтажу віконних та дверних блоків. Готуються до встановлення вікон та дверей", - розповів він під час брифінгу у п'ятницю.

Щоб завершити все заплановане, за словами Тимошенка, будівельникам потрібно близько півтора місяця. На ремонт приміщення спрямовано понад 2,7 млн гривень.

У Київській області силами Держагентства автомобільних доріг ("Укравтодор") розчищено понад 500 км доріг та вулиць, триває ремонт дев'яти доріг державного значення, пошкоджених унаслідок ведення бойових дій.

Крім того, забезпечено проїзд через 20 тимчасових переправ поблизу зруйнованих та пошкоджених мостів.

На трасі М-06 Київ - Чоп поблизу Стоянки тривають роботи на правому проїзді мосту, рух лівим проїздом мосту було відкрито для всіх видів автотранспорту наприкінці травня.

Триває прибирання залишків будівельних матеріалів та сміття в Ірпені, Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Горенці, Макарові, Бородянці, Озерах та Романівці.

У Сумській області внаслідок військової агресії з боку Росії пошкоджено або знищено 10 штучних споруд. Серед них - переправа через канал у Конотопському районі поблизу с. Шевченкове, яку вже ремонтують. Дорожні служби працюють над відновленням правого проїзду споруди.

У Харківській області продовжуються роботи з відновлення критичної інфраструктури - після ворожих обстрілів у селах Бригадування та Вишневе Ізюмського району відновлено газопостачання для 421 споживача.

У м. Дергачі та с. Ольхівка заживлено 1908 абонентів. У селах Довжик та Івашки фахівці повернули послугу електропостачання понад 1500 споживачам, у Чугуєві заживлено 14 тис. споживачів електроенергії.