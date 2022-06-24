СБУ викрила агентурну мережу ГРУ РФ, до якої входив нардеп Деркач

Служба безпеки України викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ (ГРУ), яка мала сприяти РФ у захопленні України.

"До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач, який, за даними слідства, курирував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

Зазначено, що оперативна розробка мережі тривала давно, але остаточно СБУ нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колесникова. Він, будучи негласним співробітником ГУ ГШ РФ із позивним "Ветеран", був зв'язківцем і фінансовим кур'єром між спецслужбами Росії та Деркачем.

За словами Колесникова, Деркача завербували у 2016 році. Із ним особисто працювало найвище керівництво ГРУ – начальник управління Ігор Костюков та його перший заступник Володимир Алексєєв.

"Нардеп, зокрема, отримував кошти від ГУ ГШ РФ для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по $3-4 млн раз на кілька місяців. Як свідчать матеріали слідства, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача", - зазначено в повідомленні.

Колесников після затримання пішов на угоду з обвинуваченням і дав свідчення. Він розповів деталі діяльності мережі та відведену їй роль у підготовці до повномасштабної війни. У травні суд оголосив йому вирок про державну зраду.

"Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ЧОПи ("частные охранные предприятия", "приватні охоронні підприємства" – прим.) повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста", – розповів Колесников.

Крім того, згідно зі свідченнями Колесникова, ГРУ під час захоплення столиці планувало використовувати дві бригади спецназу та сили спецоперацій, які мали зайти з території Білорусі. Звідти – швидко просунутися до Києва, захопити урядовий квартал та зібрати віче у Верховній Раді, яке проголосувало б за створення нового уряду.

СБУ продовжує оперативно-слідчі заходи щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розгалуженої агентурної мережі.

У серпні минулого року Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції стосовно позафракційного народного депутата Андрія Деркача та деяких осіб, проти яких Сполучені Штати Америки запровадили санкції.