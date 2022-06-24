Події

13:27 24.06.2022

Російські окупанти дистанційно мінують територію Чугуєва - мер

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Російські окупанти дистанційно мінують територію Чугуєва - мер

У ніч проти 24 червня російські окупаційні війська знову обстріляли Чугуїв (Харківська обл.), один із мікрорайонів міста дистанційно заміновано, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

"Сьогодні вночі місто вкотре зазнало обстрілу з боку російських агресорів, унаслідок чого відбулося дистанційне мінування мікрорайону Осинівка", - написала Мінаєва на своїй сторінці у фейсбуці.

Вона закликала мешканців цього мікрорайону та всіх прилеглих вулиць до максимальної обережності та уваги.

"У разі виявлення будь-яких незнайомих предметів тримайтеся від них на відстані та негайно повідомляйте працівникам ДСНС", - написала Мінаєва.

Теги: #мінування #чугуїв

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