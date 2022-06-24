Польський ритейлер LPP відновлює роботу магазинів у низці ТРЦ Києва - RAU

Польський ритейлер одягу LPP із 25 червня відновлює роботу своїх магазинів у ТРЦ Respublika Park, Dream та SkyMall, повідомила Асоціація ритейлерів України (RAU).

Згідно з повідомленням, компанія відкриває магазини Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.

Мережу брендових магазинів LPP в Україні розвиває дочірнє підприємство "ЛПП Україна" АТ "ЛПП" (Перемишляни Львівської обл.). Перший магазин ритейлера в країні відкрився 2003 року. Мережа об'єднує понад 100 торговельних точок у країні сумарною площею понад 100 тис. кв. м.

30 березня компанія повідомила, що завершила операції, необхідні для зупинення роботи магазинів у РФ, та закрила останній.