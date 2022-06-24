Події

12:24 24.06.2022

Голові селищної ради Скадовського району повідомлено про підозру у держзраді

1 хв читати

Керівник Херсонської обласної прокуратури заочно повідомив про підозру голові селищної ради Скадовського району у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За даними слідства, підозрюваний під час збройного конфлікту між Україною та РФ, будучи на посаді голови громади, перейшов на бік ворога. Використовуючи довіру виборців, він агітує місцеве населення до співпраці з окупантами. Також підозрюваний надав представнику окупаційної влади інформацію про місцевих, організовує будівельно-монтажні роботи на блокпостах збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Крім того, діючи в інтересах загарбників, у травні 2022 року голова селищної ради взяв участь у нараді "голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області", на якій обговорювалося співробітництво між незаконно створеними окупаційною владою органами та дії, спрямовані на порушення цілісності та недоторканності кордонів України.

Теги: #херсонщина #держзрада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 14.06.2022
Меру Святогірська повідомили про підозру у скоєнні держзради

Меру Святогірська повідомили про підозру у скоєнні держзради

10:09 14.06.2022
ДБР повідомило про підозру в держзраді командиру корабля "Адмірал Макаров", який перейшов на бік ворога у 2014 році

ДБР повідомило про підозру в держзраді командиру корабля "Адмірал Макаров", який перейшов на бік ворога у 2014 році

10:53 10.06.2022
СБУ повідомила політтехнологу Медведчука про підозру в держзраді

СБУ повідомила політтехнологу Медведчука про підозру в держзраді

07:49 09.06.2022
Групі з восьми осіб заочно оголошено про підозру у держзраді за створення окупаційної "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області"

Групі з восьми осіб заочно оголошено про підозру у держзраді за створення окупаційної "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області"

12:11 07.06.2022
Прикордонник із Рівненщини передавав окупанту інформацію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії – прокуратура

Прикордонник із Рівненщини передавав окупанту інформацію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії – прокуратура

19:32 24.05.2022
Українські правоохоронці повідомили про підозру у держзраді співробітниці кримінально-виконавчої служби, яка перейшла на бік окупантів

Українські правоохоронці повідомили про підозру у держзраді співробітниці кримінально-виконавчої служби, яка перейшла на бік окупантів

07:26 08.05.2022
У Чорнобаївці російські окупанти призначили "голову адміністрації" територіальної громади, працівники сільради відмовилися від співпраці з ворогом

У Чорнобаївці російські окупанти призначили "голову адміністрації" територіальної громади, працівники сільради відмовилися від співпраці з ворогом

21:03 07.05.2022
Селищний голова Старого Салтова та секретар Вільхівської сільради підозрюються в держзраді

Селищний голова Старого Салтова та секретар Вільхівської сільради підозрюються в держзраді

21:57 05.05.2022
Начальнику виправної колонії на Херсонщині повідомлено про підозру в держзраді за співпрацю з окупантами

Начальнику виправної колонії на Херсонщині повідомлено про підозру в держзраді за співпрацю з окупантами

13:03 05.05.2022
ВР пропонують під час воєнного стану прирівняти до держзради придбання чиновником активів, що перевищують його доходи на 6500 НМДГ

ВР пропонують під час воєнного стану прирівняти до держзради придбання чиновником активів, що перевищують його доходи на 6500 НМДГ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із початку широкомасштабної агресії РФ харківські рятувальники витягли з-під завалів будівель 179 тіл загиблих

Російські окупанти завдали авіаударів на під'їзді до Лисичанська, пошкоджено міст

Зеленський очікує від Ради ухвалення євроінтеграційних законів

Україна в майбутньому стане членом ЄС - Зеленський

На території Білорусі відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання

ОСТАННЄ

Із початку широкомасштабної агресії РФ харківські рятувальники витягли з-під завалів будівель 179 тіл загиблих

Найближчими днями очікується тепла погода з короткочасними дощами

У Києві сформовано перший дивізіон річкових катерів - ВМС ЗСУ

Унаслідок ранкових обстрілів на Харківщині одна особа загинула, три поранені

США продовжать підтримувати Україну, яка проводить подальші реформи на шляху до ЄС, - посол

Проводжаємо перший літній місяць: погода на вихідні 25–26 червня

Російські окупанти завдали авіаударів на під'їзді до Лисичанська, пошкоджено міст

НАТО та "сімка" не мають підштовхувати Україну до укладання миру з РФ за рахунок відмови від територій - Джонсон

У Херсоні підірвали колаборанта Савлученка разом із авто

Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення на ділянці Березине-Бессарабська

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА