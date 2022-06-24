Голові селищної ради Скадовського району повідомлено про підозру у держзраді

Керівник Херсонської обласної прокуратури заочно повідомив про підозру голові селищної ради Скадовського району у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За даними слідства, підозрюваний під час збройного конфлікту між Україною та РФ, будучи на посаді голови громади, перейшов на бік ворога. Використовуючи довіру виборців, він агітує місцеве населення до співпраці з окупантами. Також підозрюваний надав представнику окупаційної влади інформацію про місцевих, організовує будівельно-монтажні роботи на блокпостах збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Крім того, діючи в інтересах загарбників, у травні 2022 року голова селищної ради взяв участь у нараді "голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області", на якій обговорювалося співробітництво між незаконно створеними окупаційною владою органами та дії, спрямовані на порушення цілісності та недоторканності кордонів України.